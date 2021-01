Les eurodéputés réclament des sanctions contre les oligarques russes

Alexeï Navalny a été arrêté dimanche soir, alors qu'il avait décidé de rentrer en Russie, risquant sa propre vie , après avoir été empoisonné au Novitchok en août dernier et soigné à Berlin. Cette arrestation avait déclenché une vague d'indignation en Europe . "La détention d'Alexeï Navalny à son arrivée à Moscou est inacceptable. J'appelle les autorités russes à le libérer immédiatement", avait déclaré le président du Conseil européen Charles Michel.

"L'UE doit agir rapidement et, si Alexeï Navalny n'est pas libéré, nous devons envisager l'imposition de mesures restrictives en réponse à cet acte."

Certains pays, comme la Lituanie, appellent à une décision ambitieuse. "L'UE doit agir rapidement et, si Alexeï Navalny n'est pas libéré, nous devons envisager l'imposition de mesures restrictives en réponse à cet acte", a indiqué le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis.

Le fastueux château de Poutine

Depuis son lieu de détention, le dissident russe a poursuivi sa lutte contre le président russe Vladimir Poutine en diffusant mardi sur Twitter une enquête dans laquelle il dénonce la construction en secret d'un fastueux château et d'un vignoble sur les rives de la mer Noire pour plus d'un milliard de dollars par le dirigeant russe et ses proches, à partir de fonds détournés.