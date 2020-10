Les eurodéputés réclament une plus grande supervision des géants du net

La législation actuelle, datant d'une vingtaine d'années, n'est plus adaptée aux évolutions actuelles. Des discours de haine sont de plus en plus propagés sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, tandis que des campagnes de désinformation déferlent sur les plateformes. La Commission veut, dans la nouvelle législation, limiter le pourvoir des Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon).