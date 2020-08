Les eurodéputés tracent leur ligne rouge pour peser sur le budget européen

L'État de droit n'attend pas

Du côté des États membres, on souligne que toucher au château de cartes construit pendant quatre jours et quatre nuits de négociations sera compliqué. "Modifier un élément pourrait mettre en danger l'ensemble du paquet. La marge de manoeuvre n'est pas très grande...", souligne un diplomate européen. Formellement, les députés n'ont pas leur mot à dire sur le fonds de relance, mais ils ont le pouvoir d'approuver ou de rejeter le plafond budgétaire (CFP) au travers duquel il doit être injecté.

La menace des "12e"

Les députés ne désespèrent pas d’obtenir aussi des avancées sonnantes et trébuchantes sur certaines enveloppes, et de préciser la création de nouvelles taxes européennes (ressources propres). «Si on accepte ce budget, le Parlement ne sert à rien», tranche le social-démocrate français Pierre Larrouturou, négociateur en chef du budget 2021. Lui ne votera pas un budget qui ne serait pas assorti de la taxe sur les transactions financières, qui permettrait de financer la relance sans que les États n’aient à puiser dans leurs caisses. En l’absence d’accord d'ici la fin de l'année, souligne-t-il, l’activation des 12e provisoires garantirait à l'Union un budget plus élevé pour 2021 que celui sur lequel les Vingt-Sept se sont accordés...