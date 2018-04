Les excuses de l'ETA

Après l'Allemagne, où 325.370 demandes ont abouti, on trouve la France (40.575) et l'Italie (35.130) dans le classement des pays européens ayant rendu une décision positive pour les demandeurs d'asile. La Belgique a accordé l'asile à un peu moins de 13.000 personnes. A l'échelle européenne, plus d'un tiers des bénéficiaires étaient des Syriens.