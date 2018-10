Les expatriés visés par une réduction de leurs avantages fiscaux aux Pays-Bas

"Appliquer ce changement de politique aux bénéficiaires actuels aura des conséquences importantes et graves sur ces personnes et leurs familles."

La riposte des expats s'organise

Des milliers d'expatriés aux Pays-Bas depuis plus de 5 ans, et ayant investi en prenant en compte l'avantage fiscal, vont donc être plus lourdement imposés au 1er janvier, un, deux ou trois ans avant ce qu'ils escomptaient. Le groupe de pression United Expats qu'ils ont créé, entend faire plier le gouvernement. "Appliquer ce changement de politique aux bénéficiaires actuels aura des conséquences importantes et graves sur ces personnes et leurs familles", anticipe Jessica Piotrowski, porte-parole de United Expats. Une pétition de 40 000 signatures a déjà été signée pour dénoncer l’injustice du projet et 35 000 euros récoltés pour financer un éventuel procès visant à contester le caractère rétroactif de la mesure..