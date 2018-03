Les failles juridiques de l'affaire Selmayr

La double nomination de Martin Selmayr a eu lieu sans publication, vers des postes qui n’étaient pas vacants et sans être inscrite à l’ordre du jour.

"Il n’y a pas de meilleur moyen pour tuer l’ombre d’un doute que de le noyer avec un flot de vérités nues", a dit un jour Frank Underwood, le personnage principal de "House of Cards". Une série que le professeur de droit européen Franklin Dehousse rapproche de l’affaire Selmayr. Et pour cause. La Commission européenne, dans un rapport de 80 pages diffusé dimanche, répète à l’envi que la nomination éclair de son nouveau secrétaire général, Martin Selmayr, "a respecté toutes les règles".

Pourtant, aux pages onze et douze du document, la faille juridique est là. Béante. "Il ressort de ce rapport que Martin Selmayr a été désigné par deux fois, avec quelques secondes d’écart, à des postes qui n’étaient pas vacants. C’est contraire au droit européen", dit une source.

Explication

Pour être transféré au poste de secrétaire général de la Commission, le plus élevé de l’administration européenne, Martin Selmayr, titulaire d’un grade de directeur, devait être élevé au grade de secrétaire général adjoint. Cette double nomination a eu lieu en quelques minutes, lors du collège le 21 février dernier.

Or, le poste de secrétaire général adjoint auquel il a été nommé était toujours occupé par sa titulaire, Paraskevi Michou, qui avait prévu de le quitter le 1er mars.

"Martin Selmayr a été désigné par deux fois, avec quelques secondes d’écart, à des postes qui n’étaient pas vacants." source .

Ce poste n’était pas vacant. Pourtant, le président Juncker fait voter la nomination et, quelques secondes plus tard, le transfert du secrétaire général adjoint au poste de secrétaire général. Ici encore, le poste de secrétaire général n’était pas vacant puisque son titulaire, Alexander Italianer ne comptait partir que le 1er avril, un mois et demi plus tard.

La chef du service juridique du Parlement européen Valérie Montebello, a rappelé avec insistance lundi dernier que, pour qu’il y ait transfert, le droit européen exige un poste vacant et une publication préalable. La Cour européenne de Justice prévoit des exceptions à l’obligation de publier, comme la réaffectation, qui suppose que le transfert se fasse "dans l’intérêt du service". Or, pour remplir cette condition d’intérêt du service, il faut choisir le fonctionnaire le plus compétent, ce qui requiert, selon la juriste, une procédure interne de sélection. Laquelle n’a pas eu lieu pour le transfert de Martin Selmayr.

La faille juridique se trouve dans la rapidité anormale de la prise de décision. Pourquoi la Commission a-t-elle procédé si vite? Les trois derniers secrétaires généraux ont été nommés par transfert, mais la double nomination en quelques instants, cela ne s’est jamais vu.