Les frappes aériennes en Syrie désavouées par le Bundestag allemand

Les frappes menées en Syrie par les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne s'inscrivaient-elles dans la légalité? Pour les juristes du Bundestag , la chambre des députés allemande, la réponse est sans appel. L'intervention outrepasse le cadre du droit international et est qualifiée d'"illégale" par les experts.

Le bien-fondé des frappes mis en question

Une intervention justifiée par ses initiateurs

"Trois pays sont intervenus et je vous le dis avec beaucoup de franchise: pour l'honneur de la communauté internationale. Pour justement, dans un cadre multilatéral, de manière ciblée, sans aucune victime humaine, détruire trois sites de production d'armes chimiques", a souligné le chef d'Etat. Une réponse en réaction à ceux qui "s'indignent devant les photos des victimes des attaques au gaz" et dénoncent les frappes occidentales.

Du côté de Londres, Theresa May a insisté sur la nécessité de l'intervention. "La leçon de l'histoire est que lorsque les règles et normes mondiales qui nous maintiennent en sécurité sont menacées, nous devons prendre position et les défendre", a justifié la Première ministre britannique. "C'est ce que notre pays a toujours fait. Et c'est ce qu'il va continuer à faire."