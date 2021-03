Les gardes à domicile constituent-elles du temps de travail?

Historiquement, on a longtemps pu penser que selon la Cour de justice, les gardes à domicile ne constituent pas du temps de travail. On sait toutefois, depuis un arrêt du 21 février 2018 (arrêt "Matzak"), que la Cour estime que de telles gardes peuvent être considérées comme du temps de travail lorsque des contraintes très significatives sont imposées durant la garde et empêchent le travailleur de se consacrer à ses intérêts personnels et sociaux, comme celles de devoir répondre aux appels de l’employeur dans un délai de 8 minutes.