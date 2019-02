Les gilets jaunes manifestent dans le calme pour leurs trois mois à Paris

Lire plus

La mobilisation a connu son pic lors du premier jour du mouvement, le 17 novembre dernier, avec près de 300.000 personnes, puis un regain à la mi-janvier avant de décroître ces dernières semaines, jusqu'à atteindre un peu plus de 50.000 personnes le 9 février.

Samedi après samedi, les manifestations ont été émaillées d'incidents plus ou moins graves, se traduisant par des scènes d'émeutes urbaines, des blessures dans les rangs des gilets jaunes et des forces de l'ordre et par près de 1.800 condamnations selon un décompte donné mardi par le Premier ministre français, Edouard Philippe.