Les grandes heures de l'Europe

Vingt ans après le sommet de Nice, les dirigeants européens n'ont rien appris de leurs erreurs.

Les dirigeants de l'Union européenne sont confinés depuis vendredi à Bruxelles pour négocier le plan de relance d'une économie européenne plongée dans une récession suite à la crise du coronavirus. Ces pourparlers sont les plus longs de l'histoire de l'Union, après le sommet de Nice en décembre 2000 où des négociations marathons se conclurent par une réforme du traité européen. Les Vingt-Sept vont-ils battre le record?

Charles Michel, aux commandes du Conseil européen, a opté pour une stratégie similaire à celle de la présidence française à Nice. Multiplier les rencontres par petits groupes jour et nui, tenir de brèves séances plénières et poursuivre le travail durant des dîners. Les négociateurs, épuisés, avaient fini par trouver un compromis, après quatre jours et quatre nuits.

Le résultat n'était pas des plus brillant, le Traité de Nice complexifiant les règles de décision. "L'Europe n'a pas les moyens de ses ambitions", avait bougonné Louis Michel, alors ministre des Affaires étrangères. "Mieux vaut un mauvais accord qu'un échec", avait lâché son collègue français, Pierre Moscovici. Les blocages avaient été permanents, pour ne parler que de celui du Royaume-Uni. Au final, le sommet avait accouché d'une réforme du traité, mineure, mais réelle.

Vingt ans plus tard, les dirigeants européens n'ont rien appris de leurs erreurs. Le sommet sur le plan de relance et le budget 2021-2027 est une ode à l'égoïsme national et aux petits calculs mesquins. Alors que plus de 100.000 personnes sont mortes du covid-19 en quelques mois en Europe, que les économies de plusieurs pays sont à terre, les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark, la Suède et la Finlande bloquent tout le processus pour grappiller quelques milliards d'euros. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban menace d'imposer son veto si on lui demande de respecter les valeurs européennes.

Ce marchandage, au mépris de l'unité européenne, rabaisse l'Europe et les Européens, lassés d'assister à ce manège. Et pourtant. Dans cet instant surréaliste, où certains dirigeants n'ont d'yeux que sur leur intérêts nationaux, d'autres volontés sont occupées à forger l'Europe avec les moyens du bord.