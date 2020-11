Les grandes lignes du plan "vaccination contre le Covid" allemand

En Allemagne, l’État fédéral et les Länder se sont mis d’accord au début du mois sur les grandes lignes du plan de vaccination contre le virus. Les premiers centres de vaccination devraient ouvrir en décembre.

Alors que la molécule qui doit protéger la population n’a pas encore reçu d’autorisation sur le marché, un plan entre l’État fédéral allemand et les Länder organise déjà la bonne organisation de la vaccination de la population du pays. Dans ce plan, l’État fédéral se chargera de l’achat des doses nécessaires et les répartira avec l’aide de l’armée entre les 16 Länder. À charge pour eux d’organiser le stockage, la commande du matériel nécessaire (seringues, désinfectant et pansements), et la vaccination dans le cadre de 60 centres ad hoc répartis à travers l'Allemagne. Les Länder avaient jusqu’au 10 novembre pour communiquer la liste des sites retenus à l’État fédéral.

Les premiers centres de vaccination devraient ouvrir en décembre. La ville de Berlin comptera ainsi six entités capables de traiter 15 personnes en parallèle, dont l’hôpital de campagne installé au printemps et jusqu’à présent non utilisé, sur le site des foires et expositions de la ville. 20.000 personnes pourront être vaccinées par jour dans la capitale. En Rhénanie Palatinat, 36 centres doivent ouvrir, les premiers en décembre. 14 centres sont prévus en Saxe, et 29 en Thuringe. En Bavière, les stocks de vaccin seront conservés dans des endroits tenus secrets. Dans le Brandebourg, ils seront directement entreposés dans les locaux de la police…

Une vaccination gratuite

À la différence d’un vaccin traditionnel comme celui contre la grippe annuelle, le vaccin anti-Covid à l’ARN messager, développé par BioNTech ou Moderna, pose de considérables défis logistiques et ne pourra être assuré par les cabinets en ville. Les ampoules doivent être stockées à -70 degrés. Pfizer a développé à cet effet des coffrets réfrigérés à -75 degrés pour assurer le transport et la conservation des doses pendant jusqu’à 10 jours.

La question de savoir qui recevra en priorité les doses disponibles est jugée secondaire en regard du défi logistique.

La question de savoir qui recevra en priorité les doses disponibles est jugée secondaire en regard du défi logistique. Le conseil national d’éthique, l’académie scientifique nationale Leopoldina et la commission permanente de vaccination Stiko se sont mis d’accord pour vacciner en priorité les personnes fragiles et âgées, puis le personnel médical et les services exposés (police, pompiers, enseignants). "Mais si le premier vaccin autorisé agit sur les personnes de 45 à 50 ans, il ne sert à rien de vouloir vacciner les plus de 60 ans en priorité", résume le ministère de la Santé, qui veut affiner la liste des priorités après autorisation du sérum.

60% 60% des 80 millions d’Allemands devront être vaccinés pour atteindre l’immunité de masse.