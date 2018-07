Les huiles de la macronie chargent les subalternes

Le ministre de l’Intérieur français estime que ce n’était pas à lui d’avertir la justice de l’affaire Benalla. Le préfet de police de Paris considère que le pouvoir exécutif avait la main. L’Élysée, au cœur de l’affaire, ne pourra plus rester silencieuse longtemps: son secrétaire général sera auditionné jeudi.

Inculpé dimanche pour usurpation et violences, Alexandre Benalla n’est sorti de son silence ce lundi que par l’entremise de ses avocats. Si on a vu l’ancien conseiller de l’Élysée molester des manifestants en compagnie de policiers sur une vidéo, c’est qu’il avait pris l’"initiative personnelle" de prêter main-forte aux forces de l’ordre en marge des manifestations du 1er mai. Pas de quoi en faire tout un plat, à entendre celui qui dénonce une "utilisation médiatique et politique" de ses actes.