Les incendies continuent de faire rage en bord de Méditerranée

En Algérie, les incendies, contre lesquels pompiers, militaires et volontaires tentent désespérément de lutter, ravagent le nord du pays.

Depuis quelques semaines, des incendies sans précédent sévissent dans plusieurs régions d'Europe. Des centaines de milliers d'hectares sont partis en fumée et les décès se comptent par dizaines.

Les incendies se multiplient sur la planète. L'augmentation de la température, les canicules et la baisse des précipitations par endroit ont contribué à leur expansion.

Des dégâts importants ont été occasionnés dans différents pays. Et ils ne sont pas près de s'arrêter. Une vague de chaleur extrême doit se poursuivre jusqu'en fin de semaine au Maghreb selon différents services météorologiques, avec des températures atteignant 46 degrés. En Sicile et en Turquie, des records de températures ont été battus, dépassant les 48 et 49 degrés.

300 Interventions En Calabre et en Sicile, les pompiers ont dû procéder à 300 interventions au cours des 12 dernières heures.

Un pic jamais atteint en Sicile

Le bilan mortel des incendies en Italie a évolué ce mercredi, passant à 5 décès. Deux pensionnés ont perdu la vie en Calabre ces derniers jours. Fin de semaine passée, un homme et une femme ont péri dans les flammes lorsque les incendies ont atteint leur exploitation agricole, près du parc national Aspromonte. Sur l'île de Sicile, un homme a aussi perdu la vie dans son tracteur, près de Catane.

Vue en plein écran Les pompiers continuent de se battre contre un incendie à Palerme, en Sicile. ©AFP

En Calabre et en Sicile, les pompiers ont dû procéder à 300 interventions au cours des 12 dernières heures. Sept Canadairs sont mobilisés depuis l'aube, ont annoncé les pompiers. Le gouverneur de Sicile, Nello Musumeci a demandé à ce que l'état d'urgence national soit déclaré pour les Madonie.

En Calabre, les flammes menacent le géoparc mondial Unesco de l'Aspromonte, un complexe de montagnes, de crêtes et de plateaux à près de 2.000 mètres offrant un panorama spectaculaire. La Sardaigne, où un éleveur de 35 ans, soupçonné d'incendie volontaire, a été arrêté mardi, n'est pas épargnée: 13 incendies ont été enregistrés pour la seule journée de mardi, et six d'entre eux ont nécessité l'intervention de moyens aériens.

La température la plus élevée jamais mesurée en Europe a peut-être été enregistrée mercredi en Sicile avec 48,8 degrés relevés vers 13h15 dans la ville de Syracuse, indique le service météorologique sicilien SIAS. En cas de confirmation, le record européen qui date du 10 juillet 1977, quand une température de 48 degrés avait été relevée à Athènes, serait ainsi battu.

69 dèces En Algérie, 69 personnes sont mortes dans les incendies qui ravagent le nord du pays.

Deuil national en Algérie

L'Algérie est encore plus touchée. Au moins 69 personnes sont mortes dans les incendies qui ravagent le nord du pays, des feux par dizaines avivés par la chaleur extrême et contre lesquels pompiers, militaires et volontaires tentent désespérément de lutter mercredi.

Au moins 28 soldats ont péri alors qu'ils évacuaient des villageois, et 37 civils ont perdu la vie dans ces incendies qui ont débuté lundi soir en Kabylie, notamment dans la région de Tizi Ouzou, selon des bilans officiels.

Vue en plein écran Des villageois utilisent des branches pour tenter d'éteindre un feu de forêt. ©REUTERS

En fin d'après-midi, l'agence officielle APS a fait état de quatre autres morts, sans dire s'il s'agissait de civils ou de militaires. 20 personnes étaient également portées disparues mercredi, selon le site d'information francophone Tout sur l'Algérie (TSA). Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a décrété un deuil national de trois jours à partir de jeudi.

Le président français Emmanuel Macron a annoncé mercredi envoyer deux Canadair et un avion de commandement pour aider à lutter contre les incendies.

Appels à l'aide

Des images impressionnantes, accompagnées d'appels à l'aide, circulent sur les réseaux sociaux, avec des troncs calcinés, du bétail agonisant et des villages assiégés.

Sur des images de l'AFP, on peut voir des habitants tentant désespérément d'étouffer un départ de feu à l'aide de modestes branches.

En Algérie, des vents compliquent la tâche des secouristes. Selon le porte-parole de la protection civile, Nassim Barnaoui, 69 foyers d'incendies étaient encore actifs mercredi dans 17 wilayas (préfectures), notamment dans celle de Tizi Ouzou, qui a enregistré le plus de pertes humaines.

Depuis mardi, des appels à envoyer de l'aide --nourriture, eau, médicaments-- pour les habitants des villages touchés se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Le président français Emmanuel Macron a annoncé mercredi envoyer deux Canadair et un avion de commandement pour aider à lutter contre les incendies. La diaspora et des ONG du pays se mobilisent par ailleurs pour envoyer du matériel aux zones sinistrées par l'intermédiaire d'organisations locales, comme elles l'ont fait pour l'envoi de bouteilles d'oxygène en plein pic de l'épidémie de Covid-19.



L'Algérie a, en outre, conclu un accord avec l'Union européenne (UE) pour l'affrètement de deux avions bombardiers d'eau qui seront déployés à partir de jeudi, selon l'APS. Le Maroc voisin, qui connait des tensions avec Alger, s'est dit aussi prêt à aider l'Algérie.

La Grèce et la Turquie les plus touchées

En Tunisie voisine, la capitale Tunis a battu mardi son record absolu, avec 49 degrés. Une quinzaine de départs de feu ont été enregistrés dans le nord et le nord-ouest, sans faire de victime, selon Moez Triaa, porte-parole de la protection civile.

90.000 Hectares Les incendies ont ravagé plus de 90.000 hectares en Grèce depuis le 29 juillet.

Sur la rive nord de la Méditerranée, la Grèce et la Turquie ont été les pays les plus touchés ces deux dernières semaines, avec une série d'incendies qui ont fait huit morts sur les côtes turques et trois en Grèce.

La baisse du mercure jeudi, prévu à 33 degrés maximum et les pluies tombées dans la nuit sur les régions de Grèce ont contribué "à améliorer la situation" jeudi, selon un maire du Péloponnèse, mais des centaines de pompiers et habitants continuaient leur lutte pour circonscrire les feux qui brûlent depuis deux semaines. "Les fronts des feux sont toujours actifs" sur l'île d'Eubée et en Arcadie, Messénie et dans le Magne, sur la péninsule du Péloponnèse, deux régions où "les reprises sont constantes", a indiqué à l'AFP une responsable des services de pompiers.

586 feux en huit jours

Un nouvel incendie s'est déclaré jeudi matin dans des broussailles à Aspropyrgos, une zone industrielle à une trentaine de kilomètres à l'ouest d'Athènes. "Hier nous avons vu le soleil pour la première fois depuis des jours", a assuré mercredi Yiannis Kontzias, le maire de la ville d'Istiaia, sur l'île d'Eubée, menacée par le brasier.

Trois personnes ont trouvé la mort dans les incendies qui ont ravagé plus de 90.000 hectares en Grèce depuis le 29 juillet, selon le Système européen d'information sur les feux de forêts (EFFIS), et entraîné la fuite de milliers d'habitants.

Vue en plein écran Le berger Kostis Angelou, 44 ans, a perdu un troupeau de 372 animaux. ©AFP

En huit jours, 586 feux ont été dénombrés en Grèce, attisés par la pire canicule en trois décennies dans un pays pourtant coutumier des fortes chaleurs estivales, selon le vice-ministre de la Protection civile Nikos Hardalias.

Le bilan environnemental est catastrophique. Symbole de cette tragédie écologique: un olivier vieux de 2.500 ans a brûlé à Eubée, selon le quotidien Kathimerini. Sur cette immense île à l'Est d'Athènes, "l'éco-système dans son intégralité est détruit", s'est alarmé un responsable de la Croix-Rouge, Dimitris Haliotis.

Ravages en Californie

Le reste du monde n'est pas épargné par les feux.

Aux États-Unis, le gigantesque Dixie Fire, devenu dimanche le deuxième plus vaste incendie de l'histoire de la Californie, a désormais détruit plus de 1.045 structures, dont 550 maisons, selon le récent bilan des autorités.