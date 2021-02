Les indépendantistes plus forts que jamais en Catalogne

La branche locale du Parti socialiste, au pouvoir en Espagne, ne s'avoue toutefois pas vaincue. Après le dépouillement de près de 100% des bulletins, l'ex-ministre de la Santé Salvador Illa (PSC) et candidat du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez est ainsi arrivé en tête avec environ 23% des voix et 33 sièges sur les 135 que compte le parlement régional.

Vers un nouveau référendum?

Pas de 2017 bis annoncé

Selon le scénario le plus probable, les deux principaux partis séparatistes devraient désormais reconduire leur coalition gouvernementale sortante. On ne devrait toutefois pas assister à une répétition du bras de fer de 2017 entre la région et le pouvoir central de Madrid. Les tensions, qui avaient alors atteint un niveau inédit, ont reflué depuis et les électeurs étaient dimanche davantage préoccupés par l'épidémie de coronavirus.