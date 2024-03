Les institutions européennes freinent l'accès à leurs documents, déplore la médiatrice

L'année dernière, la médiatrice européenne Emily O'Reilly a ouvert 398 enquêtes, ressort-il du rapport annuel de l'Ombudsman, tandis que 372 ont été clôturées . La durée moyenne d'une enquête était de moins de six mois, plus de la moitié (54%) des enquêtes étant closes en moins de trois mois. Ces enquêtes sont basées en grande majorité sur des plaintes de citoyens contre les institutions européennes

Les citoyens de l'Union européenne ont théoriquement de larges droits d'accès aux documents détenus par l'administration européenne. S'ils rencontrent des difficultés à accéder à ces documents, ils peuvent se tourner vers la médiatrice pour obtenir de l'aide. Or l'enquête de la médiatrice a révélé que lorsque les individus demandent un réexamen d'une décision d'accès, la Commission manque les délais fixés dans la loi dans 85% des cas .

La Commission déjà rappelée à l'ordre

En septembre, Emily O'Reilly avait déjà envoyé un rapport spécial au Parlement européen, demandant à l'institution son soutien formel pour obtenir de la Commission qu'elle se plie à ses recommandations . Elle a discuté du rapport avec les eurodéputés membres de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures en novembre.

La médiatrice a également ouvert une enquête d'initiative propre sur la manière dont la Commission, le Parlement et le Conseil de l'Union européenne traitent les demandes d'accès du public aux documents législatifs. Des enquêtes précédentes ont suggéré que les trois institutions ne respectent pas pleinement le droit de l'UE et, plus spécifiquement, la jurisprudence en ce qui concerne ces demandes d'accès, peut-on lire dans le rapport.