Les intempéries ont fait 29 morts en Italie

Des précipitations torrentielles, entraînant des glissements de terrain et des inondations, ont provoqué la mort de dix personnes dans la région de Palerme, a déclaré dimanche un porte-parole de la préfecture. "On est encore sans nouvelles de certaines personnes", a-t-il dit.

Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, a annoncé ce dimanche sur Twitter qu'il se rendait en Sicile et a dit être par ailleurs en contact permanent avec les services qui gèrent la situation dans le nord du pays. Les pluies torrentielles et les vents violents qui sévissent en Italie depuis plusieurs jours ont déraciné des millions d'arbres et isolé des villages. Certains des plus gros dégâts ont été enregistrés dans les régions septentrionales du Trentin et de la Vénétie.