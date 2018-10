Les lauréats du Nobel de Chimie ont "dompté les principes de l'évolution"

Le troisième prix Nobel 2018 a été décerné ce mercredi. Celui de la chimie. Et il récompense deux chercheurs Américains et un Britannique qui se sont inspirés des principes de l'évolution darwinienne pour modifier les propriétés des protéines à des fins thérapeutiques ou industrielles.

Le prix Nobel 2018 de chimie, le troisième prix décerné cette année, a été attribué ce mercredi pour une moitié à l'Américaine Frances H. Arnold et pour l'autre moitié à l'Américain George P. Smith et au Britannique Gregory P. Winter pour leurs recherches sur la production d'enzymes à l'aide de l'évolution dirigée .

"Les méthodes développées par les lauréats du prix Nobel de chimie 2018, sont désormais développées à l'échelle internationale pour promouvoir une industrie chimique plus verte, pour produire de nouveaux matériaux et des énergies durables permettant de renoncer à l'usage des énergies fossiles, pour atténuer les maladies et sauver des vies", ont indiqué les représentants du comité Nobel.