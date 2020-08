Les médecins refusent le transfert d'Alexeï Navalny à l'étranger

"Le médecin-en-chef a annoncé que Navalny n'est pas transportable. Son état est instable", a indiqué la porte-parole de l'opposant Kira Iarmych sur Twitter. Elle estime qu' il serait "mortellement dangereux de le laisser à l'hôpital non équipé à Omsk avec un diagnostic toujours pas fait".

"Une décision politique et non pas médicale"

"Ils attendent que les toxines sortent et cessent d'être détectées dans le corps. Il n'y a ni diagnostic ni analyse. La vie d'Alexeï est en grand danger."

Le bras droit de l'opposant, Leonid Volkov, a pour sa part dénoncé une "décision politique et non pas médicale". "Ils attendent que les toxines sortent et cessent d'être détectées dans le corps. Il n'y a ni diagnostic ni analyse. La vie d'Alexeï est en grand danger", a-t-il écrit sur Twitter.