Les migrants de l'Aquarius toucheront terre dimanche

L'Aquarius et les deux navires transportant les 630 migrants sauvés il y a une semaine au large de la Libye naviguent dans les eaux espagnoles et devraient arriver dimanche dans la matinée au port espagnol de Valence.

Les 630 migrants sont originaires de 26 pays dont 23 du continent africain mais aussi d'Afghanistan, du Bangladesh et du Pakistan, selon MSF. On compte parmi eux 450 hommes adultes et 80 femmes - dont au moins sept enceintes - ainsi que 11 enfants de moins de 13 ans et 93 adolescents mineurs, selon le dernier recensement communiqué par les autorités de la région de Valence.