Les négociations sur le Brexit s'intensifient

Européens et Britanniques ont annoncé vendredi la relance des négociations sur le Brexit, à vingt jours de la sortie du Royaume-Uni de l’UE. Des progrès auraient été accomplis, mais il est trop tôt pour parler d’une sortie de l’impasse autour de la frontière irlandaise.

"J’ai toujours dit que le Brexit, c’est comme gravir une montagne. Nous avons besoin de vigilance, de détermination et de patience" , a déclaré vendredi Michel Barnier , le chef négociateur du Brexit pour l’Union. C’était à la sortie d’une rencontre avec son homologue britannique, Stephen Barclay, le secrétaire d’État à la Sortie de l’Union européenne.

Le Français, en montagnard averti, laissait échapper un parfum d’optimisme réaliste sur la reprise de négociations autour du Brexit entre Européens et Britanniques. Les deux hommes ont décidé d’entamer un nouveau cycle de discussions pour tenter de sortir de l’impasse du Brexit.

Le temps presse. Dans vingt jours, le Royaume-Uni doit sortir de l’Union européenne . Aucun accord n’a été trouvé entre l’UE et le Royaume-Uni pour que le Brexit se passe de manière ordonnée.

Une rencontre "constructive"

Le réalisme est de rigueur. Michel Barnier et Stephen Barclay ont affirmé vendredi qu’ils avaient eu une "rencontre constructive" , ce qui ne veut pas dire grand-chose, la plupart des rencontres du genre ayant été qualifiées de "constructives" depuis le référendum sur le Brexit, afin d’éviter d’en révéler la teneur. Michel Barnier a ensuite fait son rapport au Coreper, l’instance regroupant les 27 ambassadeurs des États membres de l’UE . Selon nos informations, lors de cette réunion, le chef négociateur aurait recommandé d’accélérer la cadence des négociations en vue d’arriver à un accord lors du sommet européen des 17 et 18 octobre prochains.

La rencontre jeudi entre les Premiers ministres britannique Boris Johnson et irlandais Leo Varadkar a sans conteste apporté de l’huile dans la mécanique grippée des négociations. Pour autant, aucun miracle n’est à attendre de ce nouveau round.

Pour rappel, le "backstop" vise à créer un territoire douanier unique englobant l’UE et le Royaume-Uni pour éviter qu’une frontière physique ne réapparaisse entre les deux Irlandes. C’est la pierre d’achoppement du Brexit. Ce filet de sécurité, exigé par l’UE et rejeté par Boris Johnson, avait été négocié avec l’ancienne Première ministre britannique Theresa May. Pour Londres, un de ses désavantages serait de limiter sa capacité à conclure des traités commerciaux avec des pays tiers.