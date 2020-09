Les pavés de la nouvelle fiscalité mondiale sont taillés, reste à lancer le chantier

Le secrétariat de l'OCDE s'apprête à présenter au G20 les détails techniques de la réforme de la fiscalité mondiale. En attendant que le politique tranche les paramètres les plus sensibles.

Deux projets donc, un pour chacun des "piliers" qui doivent former cette réforme majeure de l’imposition des multinationales.

Sur la table, deux projets techniques dont nous avons pu voir des versions non définitives. Deux projets donc, un pour chacun des "piliers" qui doivent former cette réforme majeure de l’imposition des multinationales. Le premier détaille comment permettre aux États de taxer des géants – du numérique notamment – qui n’ont pas de présence physique sur leur sol. Le second dépeint la manière d’établir un seuil minimal d’imposition pour les très grandes entreprises.