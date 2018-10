Les possibles successeurs à la présidence de la CDU sont…

Enfiler un costume porté pendant plus de dix-huit ans par le même leader n’est jamais aisé surtout lorsque la personne qui le quitte avec regret s’appelle Angela Merkel…

En annonçant sa décision de ne pas se représenter en décembre à la présidence de la CDU, la Chancelière fédérale a donné le coup d’envoi de la course à sa succession. La cheffe du gouvernement était parvenue ces dernières années à "éliminer" la plupart de ses principaux rivaux au sein de l’Union démocrate-chrétienne en les prenant dans son cabinet pour mieux les contrôler (Wolfgang Schäuble, Ursula von der Leyen) ou se gardant bien de les soutenir lors de crise (Karl-Theodor zu Guttenberg). Les conservateurs ambitieux ont donc appris à faire profil bas pour ne pas la menacer directement. Les noms de possibles successeurs pour prendre la présidence de la CDU viennent néanmoins rapidement à l’esprit des analystes politiques allemands.

Annegret Kramp-Karrenbauer et la cheffe du gouvernement du petit Etat régional de Sarre.

L’option la plus "logique" serait Annegret Kramp-Karrenbauer. Le cheffe du gouvernement du petit Etat régional de Sarre a été choisie au mois de février par Angela Merkel pour devenir secrétaire générale du parti. Cette femme de 55 ans, surnommée la "Merkel de la Sarre" ou "mini-Merkel", serait le choix de la continuité mais les claques sévères reçues ces deux dernières semaines par sa formation en Bavière et en Hesse risquent d’encourager de nombreux militants à plaider en faveur d’une profonde rénovation du parti et de la nomination de "nouvelles têtes".