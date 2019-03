Les raisons de l'attentat d'Utrecht restent nébuleuses

Malgré l’arrestation de l’auteur de l’attentat qui a fait trois morts, les motifs de son geste restent inconnus.

Ce mardi, les drapeaux flotteront à mi-mât aux Pays-Bas. Le royaume, frappé par un attentat terroriste en pleine campagne électorale, commémore ses victimes. Commise ce lundi lorsqu’une personne a ouvert le feu dans un tramway à Utrecht, vers 10h45, près de la place du 24 Octobre, cette action terroriste a fait trois victimes, décédées lors de la fusillade. Cinq personnes ont été blessées, dont trois avec un pronostic vital engagé. Les images ont montré une personne recouverte d’un drap blanc gisant sur le sol.

Le principal suspect, Gökmen Tanis, 37 ans, né en Turquie, a été interpellé en fin de journée à Utrecht. L’homme, qui aurait été repéré à l’aide d’un drone, a été arrêté dans un appartement d’un immeuble proche du centre-ville d’Utrecht après une poursuite. Condamné pour plusieurs délits, dont des vols, l’homme connu pour manier des armes à feu, est actuellement inquiété par la justice pour des accusations de viol. Des problèmes dans sa sphère conjugale ont aussi été mentionnés par des voisins tout comme sa consommation de stupéfiants.

"Il n’y a qu’une seule réponse, c’est que notre État de droit et notre démocratie soient plus forts que le fanatisme et la violence." Mark Rutte Premier ministre néerlandais

Le Premier ministre Mark Rutte a lui-même souligné que la piste de recherche liée à la sphère familiale faisait partie des possibilités pour expliquer le geste du tueur mais qu’il ne s’agissait pas de la seule piste. "Un acte de terrorisme est une attaque contre notre civilisation, contre notre société tolérante et ouverte. Il n’y a qu’une seule réponse, c’est que notre État de droit et notre démocratie soient plus forts que le fanatisme et la violence, a toutefois estimé le chef du gouvernement. Nous ne céderons pas face à l’intolérance. Jamais."

Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima se sont dits "profondément attristés par la mort de trois personnes dans l’attaque d’Utrecht". "Tenons-nous unis ensemble pour une société où les gens peuvent se sentir en sécurité et où la liberté et la tolérance prévalent", ont-ils encore écrit dans un message.

De l’étranger, le Premier ministre belge Charles Michel a réagi le premier en exprimant son soutien "à nos amis néerlandais", ajoutant que "nos services sont vigilants et suivent de près la situation à Utrecht. Nous sommes prêts à aider où nous pouvons." L’Union européenne a également apporté son soutien aux Pays-Bas. Le président du Parlement européen s’est exprimé dans ce sens et le président de la Commission Jean-Claude Juncker a écrit dans un message: "Mes pensées sont avec les blessés et leurs familles."

Mesures immédiates

Selon des témoins, le drame s’est produit lorsqu’un homme qui se trouvait dans un tramway en direction de la gare centrale d’Utrecht a sorti un fusil puis tiré sur plusieurs personnes. Plusieurs dizaines de personnes ont été entendues par la police. Cette dernière demande notamment à ceux ayant filmé la scène de leur envoyer leurs images.

Le tireur aurait déclamé un texte en arabe en invoquant Allah avant de décharger son arme sur la foule, mais ce détail n’a pas été confirmé officiellement. En début de soirée, les services de police précisaient en effet n’être en possession d’aucun indice lié à l’islamisme.

Sur le terrain, les habitants de différents quartiers d’Utrecht ont été invités à rester chez eux une grande partie de la journée. Une cellule hospitalière a aussi été ouverte de toute urgence avec 200 lits à disposition.

Plusieurs actions de police des unités antiterroriste ont eu lieu dans des quartiers résidentiels et notamment aux alentours d’un immeuble situé à quelques centaines de mètres du lieu de la fusillade. Les forces de police ont sommé toutes les personnes présentes de quitter les lieux. Cette opération a donné lieu à l’enlèvement d’une voiture utilisée auparavant par l’auteur de l’attentat. Cachée sous une bâche, cette Renault Clio a été transportée sur un camion des services de polices.

L’alerte terroriste a d’emblée été relevée d’un cran dans toute la province d’Utrecht. Le niveau a été placé à son maximum. Ce niveau a été maintenu jusqu’en début de soirée au moment de l’arrestation de l’auteur. Ce niveau maximum de sécurité n’avait encore jamais été mis en place dans le royaume. Ailleurs sur le territoire, le niveau s’est maintenu à un cran inférieur.

Dans le même temps, les mesures de sécurité ont été renforcées à l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol, à Rotterdam, autour des bâtiments du Parlement de La Haye et à la gare d’Amsterdam. Les autoroutes autour d’Utrecht sont restées bouclées une partie de la journée. Mosquées, écoles de la ville et l’université ont été fermées avec une interdiction à quiconque de sortir ou de rentrer dans les bâtiments. Trois hélicoptères mais aussi des drones à la recherche d’indices ont sillonné le ciel toute la journée.

La campagne électorale de l’ensemble des partis politiques a été suspendue et les débats télévisuels prévus dans la soirée n’ont pas eu lieu.