Les relations entre l'Europe et la Russie "au plus bas"

La Russie et l'UE ont acté une détérioration accrue de leurs relations depuis l'empoisonnement de l'opposant russe Alexeï Navalny, tout en soulignant une volonté commune de coopérer dans plusieurs domaines.

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a réitéré, lors d'une rencontre avec son homologue russe Sergueï Lavrov, ce vendredi à Moscou , l'appel de l'Union européenne (UE) à "libérer le dissident Alexeï Navalny et les centaines d'opposants arrêtés lors des récentes manifestations" .

Lors d'une conférence de presse commune, les deux représentants ont fait état, malgré les différends entre l'Europe et la Russie, de leur volonté de coopérer dans plusieurs domaines , comme la politique internationale, la culture, la recherche, le Covid-19 et le climat. Ils ont évoqué également la relance de l'accord sur le nucléaire iranien.

Profondes divergences

Depuis l'annexion de la Crimée et la guerre menée par la Russie en Ukraine en 2014, les relations entre l'UE et son voisin n'ont cessé de se dégrader. L'emprisonnement du dissident russe Alexeï Navalny, depuis le 17 janvier, et son empoisonnement au Novitchok, en août dernier, ont encore aggravé les choses.