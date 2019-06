Les restes du pont de Gênes détruits à l'explosif

La détonation a été déclenchée à 9h37 et les quelque 4.500 tonnes de béton et d'acier des deux immenses piles à haubans n°10 et 11 se sont effondrées en sept secondes. Un énorme nuage de poussière s'est alors élevé dans les rues et le ciel de Gênes. De nombreux habitants de la ville italienne étaient venus assister à la démolition.