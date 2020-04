Les sociétés de Bernard Tapie placées en liquidation judiciaire

Le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé ce jeudi la liquidation judiciaire des sociétés de Bernard Tapie, en rejetant son plan de remboursement de plus de 400 millions d'euros auquel il a été condamné dans l'affaire de l'arbitrage de son litige avec le Crédit Lyonnais. Le financement du plan proposé par l'homme d'affaires n'est "pas assuré", a jugé le tribunal, dont la décision peut encore faire l'objet d'un appel.

En conséquence, il a prononcé la liquidation des sociétés GBT (Groupe Bernard Tapie), actionnaire majoritaire du groupe de médias la Provence, et FIBT (Financière et Immobilière Bernard Tapie), qui détient son hôtel particulier parisien et sa villa à Saint-Tropez. Cette décision ouvre la voie à une vente des biens de l'homme d'affaires, qui avait annoncé en mars avoir signé un compromis de vente de l'hôtel de Cavoye, sa résidence parisienne qu'il estime à 90 millions d'euros, afin de financer son 3e plan de remboursement.