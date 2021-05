Les unionistes nord-irlandais se cherchent un avenir

De façon prévisible, la leader du DUP Arlene Foster a été jugée responsable de ce fiasco et poussée à la démission. Elle quittera ses fonctions de leader du parti le 28 mai, puis de Première ministre en juin. Pour les unionistes de religion protestante , elle restera aussi celle qui n'a pu empêcher la légalisation de l'avortement et le mariage homosexuel . Son abstention lors d'un débat sur l'interdiction des thérapies de conversion à l'hétérosexualité a accru le fossé avec l'ensemble du parti.

Pour la première fois en cinquante ans, deux candidats se feront face lors des prochaines élections du parti. Le premier, Jeffrey Donaldson, s'inscrit dans la ligne relativement modérée du pouvoir sortant. Le second, Edwin Poots, était jusqu'à présent le ministre de l'Agriculture et a beaucoup contribué aux blocages douaniers dans les ports nord-irlandais depuis le début de l'année. Son objectif est de contester le protocole nord-irlandais, clé de voûte de l'accord du Brexit, et qui fait passer l'Irlande du Nord dans un régime hybride, où elle fait partie du marché unique tout en restant dans la zone douanière britannique. Ses chances de succès sont d'autant plus élevées que ce sont ses soutiens qui ont poussé Foster vers la sortie.