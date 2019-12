Les voitures fantômes du Parlement européen

C’est l’un des baladins du Parlement européen qui a levé le lièvre. Nico Semstrott, la capuche de son sweat-shirt noir éternellement vissée sur la tête, a beau être membre d’un parti satirique ("Le PARTI"), il est bien eurodéputé. Et c’est à ce titre que cet Allemand a découvert l’existence d’un service pas comme les autres . Comme ses 750 collègues, il peut profiter lorsqu’il participe à la séance plénière à Strasbourg d’une flotte de limousines hybrides ou électriques. Il dénonce à présent la gabegie de l’opération: chaque mois, 450 kilomètres de trajet Bruxelles-Strasbourg (à doubler pour le retour) sont parcourus à vide par des dizaines de limousines.

Exigences de sécurité

Une porte-parole du Parlement a confirmé à l’agence DPA qu’environ 120 voitures du service des chauffeurs du Parlement effectuent chaque mois , pour la plupart à vide, le trajet Bruxelles-Strasbourg. Ces véhicules et leurs chauffeurs doivent être transférés à Strasbourg pour permettre, une fois sur place, de conduire des eurodéputés de l’aéroport ou de la gare vers le Parlement, ou pour d’autres déplacements officiels. Mais seuls quelques-uns des 751 élus profitent de cette possibilité pour faire aussi le trajet de Bruxelles à Strasbourg. Pour la session de novembre dernier , 25 députés européens ont sollicité ce transport , selon la porte-parole. Le nombre de demandes est variable mais reste généralement faible.

100 millions en tout

Les sièges du Parlement européen, comme ceux des autres institutions de l’Union, sont fixés par les gouvernements des États membres. Les eurodéputés n’ont donc pas le pouvoir de choisir leur lieu de réunion — ils avaient demandé de pouvoir le faire dans une résolution adoptée en 2013 et restée lettre morte. Selon un rapport de la Cour des comptes de l’UE, la transhumance du Parlement européen coûte plus de 100 millions d’euros par an.