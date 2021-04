Levée progressive des restrictions Covid à partir du 3 mai en France

Réouverture des écoles lundi, fin des limites de déplacements le 3 mai, réouverture progressive mi-mai de commerces et lieux de culture: Jean Castex a dévoilé ce jeudi les premières étapes de la levée des restrictions Covid.

Le Premier ministre français Jean Castex a détaillé ce jeudi le calendrier de l'assouplissement progressif des mesures prises pour lutter contre la pandémie, avec une levée des contraintes de déplacement des Français en journée à partir du 3 mai et la réouverture des commerces non-essentiels "autour de la mi-mai". "Le pic de la troisième vague de l'épidémie semble derrière nous", avec "une baisse réelle de la circulation virale depuis dix jours", a estimé le Premier ministre lors d'une conférence de presse.

La France a également atteint "le haut de la vague des hospitalisations et nous pouvons espérer le début d'un reflux d'ici quelques jours", a-t-il ajouté. "À partir du 3 mai, nous pourrons lever les contraintes de déplacement en journée et envisager, sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire, un nouveau train de réouverture autour de la mi-mai qui pourrait commencer par les commerces, certaines activités culturelles et sportives et les terrasses", a précisé Jean Castex. "Cette liste n'est pas définitivement fixée elle sera assortie de conditions particulières, le cas échéant territorialisées, qui évolueront au fil des étapes", a-t-il souligné.

En ce qui concerne les écoles, la rentrée se fera comme prévu "dès ce lundi 26 avril" dans les écoles maternelles et élémentaires, et "le 3 mai" pour les collégiens et lycéens. Cette rentrée se fera avec un "protocole très strict" et un "renforcement massif des tests", dont le déploiement des autotests dans les lycées: 64 millions ont été commandés pour les personnels de l'éducation nationale puis les lycéens, a précisé M. Castex.

L'épidémie de Covid-19 semble amorcer une pente descendante en France, mais nombre de scientifiques alertent sur la fragilité de la décrue, la tension sur le système de santé restant forte, avec 30.634 patients hospitalisés, dont presque 6.000 en soins intensifs, selon les derniers chiffres rendus publics ce jeudi.