Libéraux, Verts et socialistes pressent la Commission européenne de sanctionner Orban

Libéraux, Verts et sociaux-démocrates ont pressé la Commission von der Leyen d'agir contre les violations des valeurs européennes en Hongrie. Du côté du Parlement, la passivité de l'exécutif européen commence à agacer.

Quand Guy Verhofstadt est fâché, les murs du Parlement européen s'en souviennent. Mercredi, lors d'un débat sur l'État de droit en Hongrie et en Pologne durant la session plénière à Strasbourg, l'eurodéputé belge a sommé la Commission européenne de se prononcer sur la suspension, ou non, du plan de relance et de résilience hongrois.