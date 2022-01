Lluis Quintana-Murci, généticien: "Le prochain défi de la médecine sera de garantir la qualité de la vie"

Spécialiste de la génétique des populations, le biologiste et généticien Lluis Quintana-Murci, professeur au Collège de France et à l’institut Pasteur, publie un ouvrage ("Le peuple des humains"/Odile Jacob) dans lequel il montre que le génome humain est marqué par la diversité et que celle-ci a notamment permis à l’homme de s’adapter aux maladies et aux virus.

Qu’est-ce que la génétique des populations?

C’est l’étude de la diversité de nos génomes afin de mieux comprendre, d’une part l’histoire de notre espèce, les migrations et les métissages, et d’autre part la façon dont les humains se sont adaptés à l’environnement, notamment aux maladies.

Une thèse forte de votre ouvrage, c'est l’idée que la diversité n’est pas une posture idéologique, mais bien une vérité scientifique. Vous écrivez : "nous sommes des métis". Comment expliquez-vous ce fait?

La ligne conductrice de mon livre est, en effet, la diversité humaine au sens large, mais également au sens génétique. Les humains et les populations présentent des différences génétiques.

"Sans diversité biologique, il n’y a pas de substrat sur lequel s’appuyer pour s’adapter aux changements provoqués par l’environnement."

Chaque population a dû s’adapter à différentes ressources climatiques ainsi qu’à différents pathogènes. Chacune peut avoir des caractéristiques qui permettent, par exemple, aux Européens de mieux digérer le lait, à certains Asiatiques du sud-est de mieux réagir aux infections virales. C’est grâce à ces différences que l’espèce humaine a survécu. La diversité est donc un facteur vital. Sans diversité biologique, il n’y a pas de substrat sur lequel s’appuyer pour s’adapter aux changements provoqués par l’environnement.

Comment cette diversité est-elle générée?

Une façon d’acquérir cette diversité, ce sont les mutations qui surviennent, de façon naturelle, au cours des générations. Une autre façon, c’est le métissage. Si une population se déplace d’un point A à un point B, lorsqu’elle parvient au point B, elle n’est pas adaptée au nouvel environnement. Le métissage avec la population sur place (elle étant adaptée) constitue une manière rapide de s’adapter.

C'était le cas pour les populations qui vivaient en Afrique et qui ont migré vers l'Europe, comme vous le montrez.

Quand les Africains sont partis d’Afrique, il y a 60.000 mille ans, et qu’ils sont arrivés en Europe, ils ont dû faire face à un nouveau climat, à de nouveaux pathogènes. Pour mieux y résister, ils se sont métissés avec la population sur place (c'est-à-dire, les Néandertaliens) et ils ont ainsi pu acquérir ce qu’on appelle des "mutations adaptatives" afin de mieux survivre au nouvel environnement.

L’idée d’une population "pure" est donc absurde…

Les humains ne sont qu’une gradation de diversité génétique. Nous sommes une mosaïque de plein d’ancêtres différents, mais dont le point de jonction est l'Afrique: l’humanité tout entière se rejoint en Afrique. Nous sommes tous africains.

"En Europe, nous sommes issus de quatre peuples différents."

Le métissage existe depuis que l’homme existe en tant qu’espèce, tout comme les migrations. Les races existeraient si les types humains étaient complètement différents, mais ce n’est pas le cas. Il y a plus de différences génétiques entre deux personnes prises au hasard dans la population qu’entre un Belge et un Congolais. Les différences génétiques existent entre les individus, mais entre les populations sont très faibles. L’idée d’existence biologique des races est donc totalement absurde. La séquence du génome humain a permis de savoir à quel point nous sommes métissés. En Europe, nous sommes ainsi issus de quatre peuples différents.

Une facette de votre travail consiste aussi à analyser comment notre matériel génétique nous permet de nous adapter aux maladies et aux infections. En quoi ce métissage génétique nous permet-il de mieux lutter contre les maladies?

Grâce au métissage des premiers Européens avec l’homme de Neandertal, nos ancêtres ont acquis des mutations pour mieux survivre aux infections virales, en particulier les virus ARN, comme le virus de la grippe.

"Le métissage est une façon rapide d’échanger de la diversité génétique afin de faire face aux nouvelles maladies."

On a aussi montré que le métissage entre les différentes populations africaines, entre les pygmées et les peuples bantous, par exemple, leur a permis d’échanger des mutations entre eux et de mieux survivre au paludisme. Le métissage est une façon rapide d’échanger de la diversité génétique afin de faire face aux nouvelles maladies.

Certaines populations sont génétiquement mieux armées face au virus du Covid-19. Comment peut-on expliquer ce phénomène?

Une étude récente a étudié la diversité des gènes du génome humain qui interagissent avec le virus du Covid-19. L’objectif était d’observer si ces gènes montrent des signatures d’adaptation avec le virus au sein de différentes populations.

"Sur vingt-sept populations examinées, aucune ne montre de signatures d’adaptation au Covid-19, sauf les Asiatiques de l’est."

Sur vingt-sept populations examinées, aucune ne montre de signatures d’adaptation au Covid-19, sauf les Asiatiques de l’est. Ces derniers sont exposés depuis 25.000 ans à des épidémies de coronavirus, et donc ils y sont plus adaptés que les Européens ou les Africains. Ce qui pourrait expliquer, en tout cas en partie, pourquoi en Asie de l’Est et du Sud-est on trouve un si faible taux de mortalité par rapport au nombre de cas.

Vous montrez que certaines maladies et certains virus laissent des traces dans notre matériel génétique. Ce sera le cas pour le Covid-19, selon vous?

Pour qu’une maladie laisse des traces, il faut que la sélection naturelle agisse. Pour qu’elle agisse, il faut que la maladie tue avant l’âge de la reproduction. Or, le Covid-19 tue plutôt des hommes, des personnes âgées et des gens en surpoids. Donc, il me semble difficilement imaginable que cette maladie laisse des traces génétiques.

De manière générale, sommes-nous plus "fragiles" qu’auparavant face aux maladies et aux virus?

Dans les pays occidentaux, comme on ne laisse pas agir la sélection naturelle d’une façon "naturelle", on a appris à vivre plus longtemps d’une façon "artificielle". L’espèce est-elle pour autant en train de s’affaiblir? Pas nécessairement.

"La sélection naturelle a aujourd'hui changé de cible: elle agit désormais sur la reproduction, et non plus sur la mortalité."

Au début du XXe siècle, il faut se rappeler que seuls 38% de la population parvenait à l’âge 40 ans. Grâce aux antibiotiques et aux vaccins, on a réussi à allonger la vie, mais pas nécessairement à garantir la qualité de vie. Ce sera le prochain défi de la médecine. La sélection naturelle a aujourd'hui changé de cible: elle agit désormais sur la reproduction, et non plus sur la mortalité. On voit de plus de plus de couples qui ont des problèmes pour avoir des enfants. La quantité et la qualité du sperme ont diminué de façon brutale en Europe. Cette situation est la conséquence de l’agriculture intensive et de l’usage des perturbateurs endocriniens.

Le changement climatique aura-t-il un impact sur notre matériel génétique?

Certainement. Le changement climatique va de pair avec le changement de distribution de certains pathogènes. Il va entraîner aussi un changement de nutrition. En même temps, je ne veux pas paraître fataliste. L’espèce humaine, qui est capable du pire, sait aussi réagir. Elle a toujours su s’en sortir et s’adapter.

Qu’est-ce que cette pandémie nous a appris au sujet de la science et du partage de l’information scientifique, selon vous?

Vue en plein écran Lluis Quintana-Murci: "Cette crise du covid a montré que la science peut nous sauver." ©Carles Domenec

Je pense que la crise du Covid-19 a révélé une petite victoire: la science est désormais au centre du débat de société. Avant, personne ne parlait de la science. Aujourd'hui tout le monde parle de PCR ou de test antigénique!

Cette crise a montré que la science peut nous sauver. Ça me fait sourire quand on dit qu’il n’y a pas de recul suffisant par rapport au vaccin: toute la planète s’est mise à faire des recherches en même temps, donc nous avons le recul! Il reste qu’il y a encore un effort à faire sur la communication scientifique. Il faut rendre la science plus accessible à tout le monde. Bien sûr, il y aura toujours une partie de la population qui va rester idéologiquement opposée à la science…

Le débat au sujet du vaccin est aujourd’hui révélateur de ce problème. En tant que scientifique, vous comprenez que certains refusent de se faire vacciner?

Est-ce que je l’accepte? Oui. Est-ce que je le comprends en tant que scientifique? Non. Les statistiques parlent d’elles-mêmes. Cette attitude révèle un manque criant de solidarité.

Il n’y a pas que le vaccin contre le Covid-19 qui est révolutionnaire. Le vaccin contre la malaria représente un "moment historique" selon l’OMS. Comment expliquez-vous cette phase intense de découvertes vaccinales?

Deux éléments participent de cette amélioration de la recherche en vaccinologie. Tout d’abord, il y a une prise de conscience que tout le monde, y compris dans les pays pauvres, doit être vacciné. D’autre part, la philanthropie a considérablement évolué. Que ça plaise ou non, une fondation comme celle de Bill et Melinda Gates injecte des quantités énormes d’argent dans la recherche. Les relations sont de plus en plus fluides entre la philanthropie et la recherche publique.