Londres joue la "main tendue" alors que les négociations s'éternisent

En attendant une hypothétique fumée blanche sur la future relation entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, Londres a envoyé lundi après-midi un signal en forme de main tendue. Assurant que "des décisions finales sont attendues dans les jours qui viennent", le gouvernement de Boris Johnson indique dans un communiqué qu'en cas d'accord, il retirera de sa loi sur le marché intérieur britannique (Internal Market Bill) les clauses qui sont en porte-à-faux avec le traité de divorce conclu avec les Européens. En septembre, le dépôt de ces nouvelles dispositions avait provoqué la consternation sur le continent. Et braqué les projecteurs sur la négociation technique des implications du protocole sur l'Irlande, qui vise à limiter le risque que la frontière intra-irlandaise ne ravive les braises d'un conflit fratricide.

Un prérequis

Alors que les responsables de ce dossier, le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic et le ministre d'État britannique Michael Gove, se rencontraient lundi, Londres a fait savoir que des "solutions satisfaisantes" avaient été trouvées pour préciser la mise en œuvre du protocole et qu'en cas d'accord final sur la future relation, le gouvernement de Boris Johnson "s'engage à [le] mettre pleinement en oeuvre" .

Temps suspendu

On notera le contraste entre l'optimisme affiché lundi par Londres et les saillies de la veille. Le tabloïd The Sun venait d'affirmer que Boris Johnson était prêt à rompre la négociation si l’autre côté de la table ne revoyait pas ses exigences "exorbitantes" à la baisse. Le signal arrivait au lendemain d'un coup de téléphone entre Ursula von der Leyen et Boris Johnson et avait pesé sur le cours de la livre sterling.