Luc Debruyne proposé comme conseiller spécial à la Commission européenne

L'ex-patron de GSK Vaccines devrait devenir le conseiller spécial des commissaires européens de la Santé et du Marché intérieur la semaine prochaine.

"La semaine prochaine, on proposera au collège des commissaires de nommer Luc Debruyne conseiller spécial des commissaires Stella Kyriakides et Thierry Breton", a indiqué vendredi le porte-parole en chef de l'exécutif européen, Eric Mamer. Luc Debruyne rejoindra donc respectivement les commissariats à la Santé et au Marché intérieur.