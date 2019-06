Macron accroît son influence et celle des libéraux sur l'Union européenne

Après un deuxième sommet sur les nominations aux postes clés de l'Union européenne, c'est toujours l'impasse entre les Vingt-Huit. Emmanuel Macron a réussi à rééquilibrer les forces en présence face à Angela Merkel et semble avoir les cartes en main. Pour l'instant, du moins. Le président français nous en a dit un peu plus ce vendredi sur les critères qu'il entend faire prévaloir pour ces nominations.

"Nein!", répond Angela Merkel face à une poignée de journalistes C'est dit si fort que cela déclenche l'hilarité. La Chancelière allemande n'a pas de problème avec Emmanuel Macron.

Nous sommes vendredi midi, à la fin d'un sommet européen difficile sur les nominations aux postes clés de l'Union. Le deuxième depuis les élections. La nuit a été rude. Angela Merkel a les traits tirés. Son candidat à la présidence de la Commission, Manfred Weber, a été atomisé par une manœuvre libérale-socialiste orchestrée par le président Macron.

Vue en plein écran ©EPA

"Vous dites toujours 'non' quand on vous pose cette question. Mais est-ce bien sûr?" "Oui. Je dis toujours non", réplique la Chancelière. Nouveaux rires. Angela Merkel retrouve son visage impassible et poursuit sur d'autres thèmes. "A dimanche prochain", lâche-t-elle avant de s'éclipser.

Les Vingt-Huit se sont retrouvés dans l'impasse, jeudi soir, lors d'un dîner tenu dans le plus grand secret, sur la nomination des présidents de la Commission, du Conseil, du Parlement, de la BCE et du chef de la diplomatie. Ils se reverront le dimanche 30 juin pour conclure, à la veille de l'ouverture de la session parlementaire. Sinon, ce sera la crise.

"Il faut une décision rapide, dit le président français Emmnauel Macron. Je ne crois pas que la procrastination amène à une solution."

"Je ne crois pas que la procrastination amène à une solution." Emmanuel Macron

Les dirigeants français et allemand ont une semaine pour se mettre d'accord sur une liste de noms pour chaque poste qui sera votée à la majorité qualifiée entre les 28 États. Aucune décision ne sera prise sans eux.

Le "spitzenkandidat" est mort

Vue en plein écran ©AFP

Le premier enseignement de ce sommet, c'est la mort de la procédure du"spitzenkandidat", selon laquelle le président de la Commission européenne est choisi parmi les candidats tête de liste des partis européens. "Ce système n'a pu être retenu comme valable", tranche Emmanuel Macron. Il n'y a aucune majorité autour de Manfred Weber (PPE, démocrate-chrétien), Margrethe Vestager (RE, libéral) et Frans Timmermans (S&D, socialiste). "Il existe même des minorités de blocage", précise-t-il.

Le PPE, dominé par la CDU allemande, avait réussi, en 2014, à imposer cette procédure pour désigner le Luxembourgeois Jean-Claude Juncker. Mais subissant l'onde de choc de la présidentielle française de 2017, et l'effondrement de la droite, le PPE a perdu 37 élus au profit de Renew Europe, le nouveau groupe libéral piloté de l'Élysée par Emmanuel Macron.

Macron a les cartes en main

Le deuxième enseignement tient dans un basculement de l'équilibre des forces en présence. L'Allemagne et le PPE ont cessé de dominer les institutions. Le président Macron a réussi sa manoeuvre et rééquilibré le jeu de pouvoir au sein du Conseil européen en faveur de la France et des libéraux.

Certes, l'Allemagne reste le pays le plus influent, et le PPE la première famille politique européenne, mais Angela Merkel est en fin de règne et son parti est affaibli. La France, dont le corps politique s'est renouvelé, retrouve de son influence.

Deux postes seront occupés par des femmes.

La scène de jeudi soir, marquée par l'éviction de Manfred Weber, montre à quel point la France, et les libéraux, ont l'avantage. Pour l'instant du moins. Macron a les cartes en main. Il nous en a dit un peu plus ce vendredi sur les critères pour la sélection des futurs dirigeants. Il faudra respecter "un équilibre de genre". Deux postes seront occupés par des femmes. Il faudra respecter "un équilibre géographique", intégrant les pays de l'Est. Mais le critère le plus important sera celui "de compétence et de qualité". Il devra s'agir de personnalités fortes.

Charles Michel, cité au Conseil européen

Vue en plein écran ©REUTERS

Le prochain président de la Commission devrait être un ou plutôt une démocrate chrétien(ne), on voit mal le PPE abandonner la place. On parle de Michel Barnier (PPE) ou d'Angela Merkel, mais elle exclut toujours cette possibilité. Le Président du Conseil pourrait être un libéral. Pour l'instant, un seul nom circule, celui de Charles Michel (RE) qui, lui, à juste titre, ne commente pas cette éventualité. Ne dit-on pas que tout ce qui est gagné en communication est perdu en négociations?