Macron appelle à la "solidarité de la nation" face au coronavirus

"Je compte sur vous pour faire nation." Après avoir consulté toute la journée, scientifiques, experts des autorités sanitaires et hommes politiques, Emmanuel Macron a finalement pris plusieurs décisions pour endiguer l'épidémie sans céder au verrouillage total du pays. "La priorité des priorités est de protéger les plus faibles. Je demande ce soir à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, à celles qui souffrent de maladies chroniques, de troubles respiratoires, ou sont en situation de handicap, de rester autant que possible à domicile", a exhorté Emmanuel Macron avant d'ajouter qu'il y aurait une seconde vague susceptible de toucher des personnes plus jeunes qu'il faudra aussi soigner.