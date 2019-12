Macron aux Britanniques: "Vous ne quittez pas l'Europe!"

Les dirigeants européens ont pressé le Premier ministre britannique Boris Johnson de procéder à la ratification des accords sur le Brexit et de commencer les négociations d'un accord de libre-échange. Mais pas à n'importe quelles conditions. Le temps presse, la période de transition se terminant fin 2020.

La stratégie de l'Union européenne après les élections britanniques était cousue de fil blanc. En cas de victoire du Premier ministre Boris Johnson, les Vingt-sept allaient accélérer la cadence. En cas d'échec des conservateurs, ils temporisaient.

Vendredi, au deuxième jour de leur sommet, les Vingt-sept ont poussé à l’unisson le Royaume-Uni vers la ratification de l’accord de sortie et la négociation de leur relation future.

Analyse | La voie est libre pour que Boris Johnson finalise le Brexit

"Le temps de la clarté est venu"

Vue en plein écran Le président du Conseil européen Charles Michel ©BELGA

Partagés entre le dépit d’un Brexit quasi assuré le 31 janvier 2020 et la hâte d’en découdre une fois pour toutes, les dirigeants européens étaient soulagés de voir s’achever une période d’incertitude de trois ans. Cette crise laissera, on le sentait vendredi, une marque profonde dans l’histoire de l’Union.

"Nous sommes prêts, nous avons défini nos priorités ", a indiqué le président du Conseil européen Charles Michel, "il est important que le parlement britannique ratifie l'accord de retrait le plus rapidement possible". Mais "il n'est pas question de conclure les négociations quel qu'en soit le prix, on peut conclure une négociation", a-t-il averti.

"Le temps de la clarté est venu", a confié le président français Emmanuel Macron après le sommet. "Je souhaite que l'accord de sortie soit ratifié le plus vite possible, car nous devons mettre en oeuvre son contenu et notre relation future".

Cette relation, les dirigeants européens l'ont définie ce vendredi comme "la plus proche possible", tant "sur le plan du commerce que de la défense", garantissant l'intégrité de l'Union européenne et "les conditions d'une concurrence équitable", a poursuivi Emmanuel Macron.

Cette relation future devra être loyale, c'est pourquoi les négociateurs européens, dirigés par Michel Barnier, auront pour mission de définir les conditions d'une convergence réglementaire avec le Royaume-Uni. "Si nous n'avons pas de convergence, nous ne pourrons pas conclure d'accord" et "l'Union serait confrontée à ses frontières à un dumping", a averti le président français.

Il s'est ensuite adressé aux Britanniques."Vous ne quittez pas l'Europe! Vous restez à nos côtés et nous aux vôtres", non sans souligner que "la France devenait désormais la seule puissance nucléaire européenne et à faire partie du Conseil de sécurité de l'ONU".

Période de transition

"Ce qui est important maintenant pour nous, c’est de voir comment nous allons aller plus loin et donner un mandat clair à Michel Barnier pour négocier la relation future", a déclaré la Première ministre belge Sophie Wilmès.

Vue en plein écran La Première ministre belge Sophie Wilmès ©Photo News

"Après une période de transition, nous devrons nous retrouver dans une situation où nous pouvons encore commercer, a-t-elle poursuivi, la Belgique, par exemple, est très impliquée dans le commerce avec le Royaume-Uni. Nous devons parler d’une voix, une voix pour l’Europe".

La chancelière allemande Angela Merkel a félicité Boris Johnson. "Je me réjouis de travailler à une relation amicale et forte entre nos pays", a-t-elle dit. "Le plus difficile sera maintenant d'aller vite dans les négociations de la relation future car nous devons terminer pour la fin de l'année 2020". Une prolongation de la période de transition pourrait être demandée jusqu'en juin, mais les Britanniques n'en ont pas l'intention.

Certains dirigeants ne cachaient pas leur amertume. "Boris Johnson a gagné, et maintenant, ils vont sortir. Malheureusement. C’est une mauvaise nouvelle pour l’Europe", a déploré le Premier ministre tchèque Andrej Babis.

Réforme de la zone euro

Vue en plein écran Charles Michel, Angela Merkel et Sophie Wilmès ©Photo News

Lors d'un sommet de la zone euro, les chefs d'État ou de gouvernement ont avancé dans la mise en place d'un mécanisme de stabilité (MES) permettant de sauver un État avant une crise financière, d'un budget européen et dans la finalisation de l'Union bancaire.

Pour le président Macron, les progrès sont insuffisants. "Le compte n'y est pas, a-t-il martelé, nous n'avons pas aujourd'hui une réforme convenant à la puissance économique de l'Europe". Pour Emmanuel Macron, il est urgent de mettre en place un budget européen suffisant et une union bancaire garantissant la circulation de l'épargne dans la zone euro. "Nous accumulons de l'épargne qui sert à financer les investissements américains", a-t-il déploré.