Macron choisit un Premier ministre de la continuité

Tout aura été très rapide en ce vendredi 3 juillet à la tête de l'exécutif français. " En temps de crise, on ne traîne pas ", entendait-on dans l'entourage de l'Elysée qui promet un " gouvernement de combat ".

Comme lui, il bénéficie d'un ancrage local très fort et parle à l'électorat de droite ou centre-droit. Comme lui, il ne s'est jamais vraiment distingué par des postures écologistes marquées et ce, alors que le président français Emmanuel Macron avait dit vouloir faire de l'écologie l'une de ses priorités.

Ses opposants l'expliquent par le profil idéal du "collaborateur", "techno" et "conciliant" du nouveau Premier ministre qui ne fera guère d'ombre au Président "jupitérien".

Alors pourquoi un tel choix ? Pourquoi ne pas avoir reconduit son Premier ministre si populaire? Ses opposants l'expliquent par le profil idéal du "collaborateur", "techno" et "conciliant" du nouveau Premier ministre qui ne fera guère d'ombre au Président "jupitérien". Même si certains proches de l'intéressé rapportent que l'homme a des convictions bien ancrées .

Réorganiser la majorité

Car Edouard Philippe, lui, avait effectivement su marquer sa différence. Au point qu'il serait parvenu avec le Président à une solution consensuelle autour d'un divorce à l'amiable. On a d'ailleurs appris qu'Emmanuel Macron venait de lui confier la mission de réorganiser la majorité avant la présidentielle . Un moyen habile aussi de le garder dans son cercle.

Au-delà, d'autres arguments politiques pourraient justifier la nomination de Jean Castex. Rappelons qu'il est élu des Pyrénées-Orientales, un département non loin de Perpignan, seule grande ville à être tombée dans l'escarcelle du Rassemblement National (RN) lors des municipales. Le Président français sait que la droite et le centre droit pourraient lui garantir la plus grande réserve de voix lors de la prochaine présidentielle.