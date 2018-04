Macron crispe sur la question de la laïcité

Lors d'un discours prononcé à l'occasion de la Conférence des évêques ce lundi, Emmanuel Macron a appelé à "réparer" le lien entre l’Église et l’État et ce "à travers un dialogue de vérité". Des propos qui ont provoqué un séisme dans la classe politique estimant que ce discours contrevenait au principe de la laïcité.

Réactions politiques indignées

De son côté, la France Insoumise a dénoncé les propos du président Macron qui ouvre selon elle "la porte de la politique aux fondamentalistes de toutes les religions. C'est irresponsable", a réagi Jean-Luc Mélenchon sur Twitter. "#Macron en plein délire métaphysique. Insupportable. On attend un président, on entend un sous-curé".

Son porte-parole Alexis Corbière n'a pas non plus mâché ses mots pour remettre en cause le discours présidentiel. "Parole indigne d'un Président d'une République laïque... Paroles irresponsables qui soufflent sur les braises de tous les communautarismes religieux. Et la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat?".