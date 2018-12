Macron demande à Philippe de recevoir les chefs de partis et des "gilets jaunes"

Lors de cette réunion, le chef de l'État "a d'abord tenu à saluer l'engagement des forces de l'ordre et de secours qui ont fait montre d'une bravoure sans faille au cours de la journée et de la soirée", selon l'Élysée.

"Il a ensuite rappelé l'importance qu'il attache à un accompagnement très attentif et rapide des commerçants et des particuliers, témoins et victimes des scènes de violence et de casse qui ont émaillé la journée du 1er décembre. Il a souligné l'importance du suivi judiciaire pour qu'aucun acte commis ne reste impuni".