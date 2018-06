Macron favorable à des sanctions financières pour les pays qui refusent les migrants

A la veille d'un mini-sommet européen sur la question des migrants, Emmanuel Macron s'est dit favorable à des sanctions financières pour les pays qui feraient preuve de non solidarité. La France et l'Espagne ont également déclaré être favorables à la création de centres fermés sur le sol européen qui accueilleraient les migrants le temps que leur cas soit examiné. Ces centres n'existent actuellement pas, sauf quelques exceptions en Grèce et en Italie.