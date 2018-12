Macron houspille les "porte-voix d'une foule haineuse"

Emmanuel Macron et une frange grandissante de la population française ne sont plus en "très bons termes". Dans le traditionnel message télévisé enregistré à l'Elysée à l'occasion du Nouvel An, le président de la République ne pouvait pas ignorer la situation. Mais selon lui, le mécontentement des Français ne doit pas être bafouer les règles de la démocratie et de l'Etat de droit. Visant sans les nommer les partis extrêmes et certaines actions et prises de parole en marge du mouvement des "gilets jaunes", le président Macron a rappelé ces règles: "le peuple est souverain, il s'exprime lors des élections, il y choisit des représentants qui font la loi. Précisément parce que nous sommes un Etat de droit", a-t-il dit. "L'ordre républicain sera assuré sans complaisance, car j'attends de chacun ce respect indispensable à la vie en société."