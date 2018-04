Macron plaide pour une "solidarité" en zone euro, Merkel reste sceptique

Ce jeudi, le président français Emmanuel Macron était en déplacement à Berlin pour rencontrer son homologue allemande. Il a tenté de la convaincre sur l’introduction de davantage de solidarité financière entre pays de la zone euro pour éviter de nouvelles crises. Une question sur laquelle l’Allemagne reste sceptique. Concrètement, Macron souhaite donner priorité à des mécanismes d'entraide et de soutien à la croissance.

"Sur le plan économique et monétaire, nous devons mieux réarticuler responsabilité et solidarité" pour les pays concernés, a déclaré Emmanuel Macron aux côtés d’Angela Merkel.

"Sur le plan économique et monétaire, nous devons mieux réarticuler responsabilité et solidarité pour les pays concernés."

"Aucune union monétaire ne subsiste s'il n'y a pas des éléments de convergence et donc ce sur quoi nous voulons travailler, ce sont des éléments plus incitatifs et cohérents qui permettent une bonne solidarité au sein de l'Union monétaire", a-t-il ajouté.