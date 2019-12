Macron prêt à une amélioration autour de l'âge pivot

Alors que le pays s’enfonce dans son 14e jour de grève, les syndicats, reçus ce mercredi à Matignon, se disent néanmoins "préoccupés" et attendent des garanties lors de la réunion multilatérale demain.

Ils ont défilé les uns après les autres ce mercredi après-midi, mais cette fois à Matignon. Au quatorzième jour de grève, les syndicats français ont été reçus par le Premier ministre en vue de reprendre les négociations sur l’épineux dossier de la réforme des retraites. Objectif pour les uns comme les autres: ne pas perdre la face. Sur la ligne la plus dure, la CGT qui demande un retrait pur et simple de la réforme n’a toutefois conclu à aucune avancée. "Il y a deux conceptions de la protection sociale, l’une individualiste, et la nôtre qui vise une amélioration du système actuel et prône la solidarité", a conclu, désabusé, Philippe Martinez, son patron, à l’issue d’une entrevue écourtée. La CGT énergie a par ailleurs annoncé qu’elle allait poursuivre ses coupures d’électricité dans certaines régions. Une mesure qualifiée d’illégale par le gouvernement.

Des "ouvertures"

Le Président n’abandonnera ni ne dénaturera le projet, même s’il est disposé à l’améliorer.

Face à ce rejet, peu surprenant, le gouvernement n’a plus d’autre choix qu’à renouer avec les syndicats réformistes, comme la CFDT et l’UNSA, dont l’opposition se cristallise sur un point: l’âge d’équilibre à 64 ans. "Il peut y avoir des ouvertures", a laissé entendre Laurent Lescure, patron de l’UNSA (très présente à la RATP et à la SNCF), évoquant la pénibilité, les fins de carrière, tout en restant dans l’attente de "garanties", ce jeudi, lors d’une réunion multilatérale. La CFDT, premier syndicat de France, a confirmé la "volonté de discuter du gouvernement" même "si on est loin d’un compromis", rappelant que le Premier ministre n’avait pas bougé sur la question de l’âge pivot.

Macron pour une amélioration

En préambule, ce mercredi matin, Emmanuel Macron avait pourtant laissé entendre qu’il envisageait "une amélioration possible autour de l’âge pivot" de départ à la retraite. Le chef de l’État "n’abandonnera pas le projet, ne le dénaturera pas non plus, même s’il est disposé à l’améliorer", a expliqué l’Élysée, pour qui "c’est dans l’ordre des choses qu’il y ait des avancées d’ici la fin de la semaine." Le président s’est fixé pour "objectif d’obtenir une pause" de la mobilisation "pendant les fêtes" de fin d’année, assure-t-on.

Lissé dans le temps

Plusieurs leviers pourraient être actionnés. Parmi lesquels, un âge d’équilibre à 63 ans, une mise en place davantage lissée dans le temps de ce même âge pivot, ou encore un âge pivot qui ne serait plus universel. En d’autres termes, chacun pourrait avoir un âge pivot différent en fonction des critères de pénibilité ou du fait qu’il ait eu une carrière longue.

