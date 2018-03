Macron rêve la France en leader de l'intelligence artificielle

Dans le cadre du colloque "Intelligence artificielle pour l'humanité" , Emmanuel Macron a présenté la stratégie française de développement de cette nouvelle technologie. Un plan élaboré pour ne pas "rater le train de l'intelligence artificielle" et "entrer dans la compétition mondiale". "Une révolution technologique, mais aussi économique, sociale et éthique" dans laquelle la France entend jouer un rôle de première ligne.

Des ambitions françaises et européennes

"Le premier enjeu de l'IA sera celui des talents. Ces talents, nous les avons". Des talents que le chef d'Etat souhaite attirer et garder afin de faire de la France "un lieu d'attractivité et de compétitivité internationale".

Un tournant à ne pas rater

Les mesures proposées s'inspirent du rapport élaboré par le mathématicien et député macroniste Cédric Villani et son équipe. Une "révolution" économique et sociétale qui repose sur le développement d'une politique de données, le renforcement des efforts pour attirer les chercheurs et la création d'un centre français de niveau international. La France promet de miser sur le développement de l'intelligence artificielle dans quatre secteurs clés: la santé, le transport, l'environnement et la sécurité.