Madrid refuse l'extradition d'Allemagne de Puigdemont seulement pour malversation

C'est une bataille qui dure depuis des mois et dont on ne semble toujours pas voir l'issue. Depuis plusieurs semaines, l'Espagne cherche à extrader l'ancien dirigeant catalan Carles Puigdemont - ainsi que cinq autres dirigeants indépendantistes - d'Allemagne et le juger pour "rébellion", un délit passible de 25 ans de réclusion. Berlin s'est finalement déclarée favorable à son extradition, mais uniquement pour détournement de fonds publics. Mais cela, l'Espagne n'en veut pas et annule du coup les mandats d'arrêt internationaux requis contre Puigdemont et ses cinq collègues. Ceux-ci seront toutefois arrêtés s'ils se présentent en Espagne.