Madrid tacle le gouvernement italien sur la question de l'Open Arms

Le gouvernement espagnol accuse Rome de violation du droit de la mer pour sa politique d’exclusion des navires humanitaires de ses ports, tandis que l’Open Arms a rejeté l’offre de Madrid d’accoster dans les Baléares. Et il n’est pas le seul navire en difficulté en Méditerranée.

Quatre migrants ont sauté du navire de l’ONG Proactiva Open Arms ce dimanche pour tenter de rejoindre à la nage l’île italienne de Lampedusa, avant d’être rattrapés par les membres de l’équipage. Madrid avait proposé le jour même d’accueillir le navire et ses 107 migrants restants au port d’Algésiras, dans l’extrême sud de l’Espagne. " Absolument irréalisable ", selon l’ONG, évoquant la situation " d’urgence humanitaire " à bord.

"Totalement incompréhensible", a-t-elle surenchéri, assurant avoir eu vent d’un accord entre Rome et Madrid pour un accostage sur l’île espagnole de Majorque, plus proche d’Algésiras. Une rumeur d’accord aussitôt démentie par le gouvernement espagnol, qui dit n’avoir eu aucune réponse "claire et directe" de l’ONG pour l’accostage.