Magnette et Glucksmann: "On a cru pouvoir se passer du politique en Europe"

"Je souhaite aller plus loin dans le projet, évidemment, explique Paul Magnette, nous comptons pour ça sur un sursaut citoyen." L’essayiste français sonde les causes et dresse un constat: "Il y a une frustration démocratique à l’encontre du projet européen. On a cru, longtemps, à l’Europe technocratique et au rôle des experts. L’Europe devait être cette instance détachée de tout." Jusqu’à se détacher du citoyen. "On a cru pouvoir se passer du politique. On a vu la politique comme de la communication ou de la gestion, pas comme du débat commun. On a préféré la gouvernance et non le gouvernement", continue-t-il.