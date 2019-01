Malte et huit pays européens se partagent l'accueil de 300 migrants

Fin décembre, le Sea-Watch 3 a sauvé en mer 32 personnes au large de la Libye et le Sea-Eye 17 autres personnes. Les deux navires affrétés par des ONG allemandes naviguaient depuis dans les eaux maltaises. Malte exigeait un accord global qui incluait 249 migrants que ce petit pays avait déjà secourus et accueillis depuis le mois de décembre.

Ce mercredi, Malte s'est accordée avec 8 pays européens et a permis aux deux navires d'accoster sur son territoire. "Un accord ad hoc a été trouvé. Sur les 249 (migrants) présents à Malte et les 49 à bord du Sea-Watch and Sea-Eye, 220 personnes seront redistribuées dans d'autres pays membres ou rentreront dans leur pays d'origine", a précisé le Premier ministre maltais, Joseph Muscat.