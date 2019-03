Manfred Weber, chef de file du PPE, pourrait "absoudre" Viktor Orban

Le parti populaire européen (PPE), la première famille politique du Parlement européen, va-t-il éjecter de ses rangs le Premier ministre hongrois Viktor Orban et son parti, le Fidesz ("union civique")? Cette exclusion est à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du PPE, prévue le 20 mars à la veille du dernier sommet européen avant les élections du 26 mai.

Dans les faits, cette exclusion est loin d’être acquise. La demande émane de représentants de petits pays, comme la Belgique et le Luxembourg. Ce ne sont pas eux qui décident au sein du PPE, mais les grands États membres, dont l’Allemagne. Or, la CDU d’Angela Merkel, véritable leader du PPE, n’est pas prête à se passer de Viktor Orban et de l’appui du Fidesz.