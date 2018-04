Manuel Valls, futur candidat à la mairie de Barcelone?

Porte ouverte à Ciudadanos

Cependant, rien n'est encore décidé du côte de l'ancien chef du gouvernement de François Hollande. "Continuer dans ce débat, oui cela m'intéresserait, rester dans ce débat politique et intellectuel. Puis-je aller plus loin? Je vais y réfléchir", a-t-il seulement déclaré à la télévision espagnole.

Député apparenté LREM et ancien Premier ministre français

"Le projet séparatiste est mort avec la réponse du roi et de l'Europe, mais les idées indépendantistes vont perdurer et le processus sera long parce que la société est très divisée"

Albert Rivera, chef de file de Ciudadanos, principale force d'opposition aux indépendantistes catalans, se veut à la fois enthousiaste et prudent. "Ciudadanos est ouvert à la présence de personnes comme Manuel Valls sur ses listes (...) Il y a des primaires", a-t-il néanmoins précisé.

L'ancien Premier ministre Manuel Valls et le leader de Ciudadanos Albert Rivera réunis le 18 mars 2018 lors d'une manifestation contre le séparatisme catalan à Barcelone

Il a en effet assuré que Manuel Valls ferait un meilleur maire qu'elle pour la capitale régionale et que son parti était "ouvert au talent." "J'espère que cela pourra se concrétiser mais pour le moment j'avoue que c'est une porte ouverte et il manque encore du temps", a nuancé Albert Rivera.

Hostile au séparatisme catalan

Né à Barcelone, l'ancien Premier ministre a été particulièrement attentif au dossier très sensible de la Catalogne. Il a toujours fait part de son opposition au projet séparatiste et défendu le caractère unitaire de l'Espagne. Il a tenu à s'impliquer "en tant qu'enfant de Catalan, né à Barcelone parce que je veux aussi donner à la Catalogne et à l'Espagne ce qu'elles m'ont offert: mes origines, c'est aussi une forme de générosité", a-t-il affirmé dans une interview accordée à la chaîne TVE.